Botafogo de Luís Castro perde no clássico com o Fluminense

Hoje foi dia de clássico no futebol brasileiro, com o Botafogo de Luís Castro a receber o Fluminense em jogo da 14.ª ronda do Brasileirão. Contudo, foi o tricolor quem saiu com um sorriso no rosto, depois de ver Manoel marcar, aos 82 minutos, o único golo da partida, que deixa o Fogão no 10.º lugar, com os mesmos 18 pontos, enquanto que o Fluminense sobe ao 6.º posto, agora com 21.

Momentos de tensão no Estádio Nilton Santos antes do apito inicial

Horas antes do arranque da partida, houve vários momentos de tensão junto ao estádio do Botafogo, com a polícia a ser chamada a intervir e a dispersar os adeptos do Fogão com gás pimenta após serem arremessados objetos contra o autocarro do Fluminense no momento em que este se dirigia para o interior das instalações do adversário.

Em comunicado publicado minutos após o apedrejamento ao autocarro, o Fluminense lamentou o comportamento dos adeptos do Botafogo. "O Fluminense lamenta e repudia a violência sofrida na chegada ao Estádio Nilton Santos, onde o autocarro da equipa foi apedrejado por adeptos do Botafogo. É inaceitável que atos como estes continuem a acontecer", pode ler-se.