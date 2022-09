Botafogo de Luís Castro regressa aos triunfos no Brasileirão

O Botafogo de Luís Castro, que não vencia desde 24 de julho, triunfou por 3-1 na visita ao Fortaleza, contando com um bis de Carlos Eduardo (antigo jogador do FC Porto) e ainda um golo de Marçal (chegou a passar pelo Benfica), que se estrearam a marcar pelo Fogão."Acreditar no meu trabalho, no trabalho dos jogadores e no trabalho de quem me envolve compensa", salientou o técnico português após o fim da série de cinco jogos sem ganhar.No último encontro da noite, o Cuiabá empatou (1-1) frente ao São Paulo. Deyverson, de penálti, adiantou a equipa de António Oliveira logo aos 7’, mas Luizão fez a igualdade aos 80’.