Botafogo, de Luís Castro, regressa às vitórias no Brasileirão

O Botafogo, de Luís Castro, regressou no sábado aos triunfos, ao bater em casa o Athletico Paranaense, do ex-selecionador nacional Luiz Felipe Scolari, por 2-0, em jogo da 19.ª jornada do campeonato brasileiro.

Erison, aos 20 minutos, e Jefferson, aos 55, apontaram os golos do 'fogão', que subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com os mesmos pontos do Ceará, que ainda visita hoje o Juventude, e mais três do que o Avaí, que recebe o Flamengo.

Para o Botafogo, foi o fim de um ciclo de quatro derrotas consecutivas - três no Brasileirão e uma na Taça do Brasil, depois do 1-0 no reduto do Bragantino, em 04 de julho -, que motivou a contestação dos adeptos.

"Uma coisa é perder três jogos em três semanas. Outra coisa é perder três jogos em uma semana [entre 15 e 21 de julho]. Senti os jogadores sendo demolidos pelos resultados", disse no final o treinador Luís Castro, acrescentando que existiu eficácia.

Ainda na 19.ª ronda do campeonato, o líder Palmeiras, de Abel Ferreira, recebe hoje o Internacional, e o vice-líder Corinthians, de Vítor Pereira, visita o campeão Atlético Mineiro, enquanto o Cuiabá, de António Oliveira, visita na segunda-feira o Coritiba.