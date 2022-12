Botafogo de Luís Castro tem salários em atraso

O Botafogo está com salários em atraso, de acordo com o que adianta o portal 'Goal' na versão brasileiro. O emblema comprado pelo norte-americano John Textor depara-se com problema quanto ao fluxo de caixa, o que propiciou tal situação que não é a primeira vez que ocorre e que tem deixado os funcionários incomodados.O clube que tem o português Luís Castro como treinador da equipa sénior tem em atraso o 13º mês, o pagamento das férias e dos prémios aos jogadores e equipa técnica. Além disso, existem também comissões em atraso a empresários.No regresso à Série A brasileira, Luís Castro levou a equipa ao 11º lugar do campeonato e garantiu a qualificação para a Copa Sudamericana.