Botafogo de Luís Castro vence com bis de Soares

O Botafogo de Luís Castro goleou (4-0) o Boavista, em jogo da 7ª jornada do campeonato carioca. O ex- FC Porto Tiquinho Soares foi a grande figura do jogo ao bisar na primeira parte (4’ e 21’). Victor Sá (45’+3) e Patrick de Paula (70’) completaram a goleada. A equipa do técnico português ocupa o 2º lugar da prova com 13 pontos, menos um que o Flamengo de Vítor Pereira.

Já no estadual do Paraná, António Oliveira conduziu o Coritiba a um empate (1-1) frente ao At. Paranaense no dérbi citadino. O treinador luso mantém o 2º lugar na classificação, com 17 pontos, a dois do rival.