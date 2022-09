Botafogo de Luís Castro vence Coritiba

O Botafogo, orientado por Luís Castro, recebeu e venceu o Coritiba por 2-0, num jogo da 27.ª jornada do Brasileirão. Victor Cuesta (75') e o ex-portista Tiquinho Soares (79') marcaram os golos.O clube do Rio de Janeiro ocupa o 10.º lugar do campeonato, com 34 pontos, ao passo que a formação visitante é 16.ª, com 28 pontos.