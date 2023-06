Botafogo de Luís Castro vence e Tiquinho Soares chega aos 20 golos

O Botafogo derrotou o Cuiabá, por 1-0, e cimentou a liderança no Brasileirão. A equipa treinada por Luís Castro tem agora cinco pontos de vantagem para o Palmeiras, de Abel Ferreira.O único golo do jogo foi marcado por Tiquinho Soares, que somou o 20.º da temporada, uma marca que no Fogão não se via há 12 anos. O último jogador a atingir as duas dezenas de golos no clube foi o uruguaio Loco Abreu, que em 2011 chegou aos 26.Tiquinho Soares aproxima-se dos melhores números da sua carreira. A melhor época que teve foi no FC Porto, em 2018/19, quando marcou 22 golos em 41 jogos.