Botafogo de Luís Castro vence Fortaleza com dois golos ao cair do pano

O Botafogo de Luís Castro alcançou este domingo a segunda vitória consecutiva no Brasileirão ao bater, por 3-1, o Fortaleza, em jogo a contar para a sexta jornada do campeonato, um encontro em que os golos que colocaram o Fogão na frente do marcador surgiram já nos minutos finais.

A equipa orientada pelo treinador português, ex-Shakhtar Donetsk, sofreu primeiro na partida, com Moisés a colocar o Fortaleza na frente logo aos 14 minutos de jogo. Mas a tarefa do Botafogo ficou mais facilitada quando aos 40', Ceballos viu o segundo cartão amarelo (já lhe tinha sido admoestado um aos 29') e deixou o Fortaleza com menos um jogador para o resto da partida. Dois minutos depois, surgiu o 1-1, por intermédio de Erison.

O marcador só viria a sofrer nova alteração já em cima do minuto 90, quando Patrick de Paula fez o 2-1 para o Botafogo, com Marcelo Boeck, antigo guarda-redes de Marítimo e Sporting, a ter responsabilidades no lance que acaba por dar o 3-1 final, aos 90'+5.

Com este resultado, o Botafogo de Luís Castro ascende ao quarto lugar do Brasileirão, somando agora 11 pontos, os mesmos que o São Paulo, que é terceiro, menos um do que o atual campeão em título Atlético Mineiro, que é segundo (com mais um jogo realizado), e menos dois do que o atual líder da tabela classificativa, o Corinthians de Vítor Pereira. Já o Fortaleza continua sem vencer neste arranque do Brasileirão 2022, seguindo, assim, no último lugar, com apenas um ponto somado em cinco jogos.