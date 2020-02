Botafogo: Depois de Honda pode chegar Yaya Touré

O Botafogo continua apostado em reforçar o plantel com craques internacionais. Depois de confirmar a contratação do médio japonês Keisuke Honda, é a vez de Yaya Touré estar nas cogitações do emblema canarinho.

O jogador de 36 anos quer deixar a China, onde representou as cores do Qingdao Huanghai, encontrando-se neste momento sem contrato.

Os responsáveis da direção do Botafogo já aprovaram Touré, que consideram ser uma ‘lenda africana’, faltando apenas perceber se em termos financeiros é exequível recrutar o antigo craque do Manchester City. Uma decisão que será tomada, no máximo, até quinta-feira.