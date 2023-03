Botafogo empata e Luís Castro é vaiado: por pouco o treinador não leva com um copo na cabeça

O Botafogo não foi além de um empate sem golos com a Portuguesa, na primeira mão da meia-final da Taça Rio, os adeptos não esconderam a sua desilusão e vaiaram Luís Castro. O treinador português viu mesmo um copo ser arremessado da bancada, que por pouco não lhe acertou na cabeça.O técnico aproximou-se da bancada, mas um funcionário do Botafogo afastou-o daquele local. Luís Castro falou depois das críticas que tem recebido."O futebol é feito de emoções, que geram sentimentos, palavras e atos. Não tenho de criticar ou elogiar. Só tenho de fazer a minha reflexão do que é o futebol brasileiro e o seu contexto. Sei bem o contexto em que estou inserido. Sei bem o que querem os jogadores, os treinadores e a imprensa. As minhas reflexões já foram feitas, já entendi o contexto e o que me espera em cada jogo", explicou o técnico sobre o ambiente adverso que tem encontrado no 'Fogão'.O segundo jogo da meia-final disputa-se amanhã, segunda-feira.