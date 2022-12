Botafogo estuda a possibilidade de colocar relvado sintético no estádio Nilton Santos

O Botafogo, equipa atualmente liderada pelo treinador português Luís Castro, tem em perspetiva a introdução de um relvado sintético no seu estádio, o Nilton Santos.

De acordo com o 'GloboEsporte', o projeto está praticamente formalizado internamente no clube, mas ainda não foi colocada em prática porque a troca do relvado natural para sintético atrasaria o regresso da formação do Rio de Janeiro à competição - estreia no campeonato carioca já no dia 15 de janeiro.

Segundo ainda a mesma fonte, os responsáveis do clube terão optado por esta decisão por duas simples razões: maior facilidade de manutenção e ausência de problemas relacionados com o tapete verde independentemente do clima e da temperatura.

A confirmar-se a mudança para relvado sintético, seria a primeira vez que o clube não teria um relvado natural no estádio Nilton Santos.