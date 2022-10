Botafogo já tem fornecedor de material desporto

Ponto final numa situação que causava desconforto entre as hostes botafoguenses - o clube não tinha fornecedor oficial de material desportivo desde o final da temporada passada, após o fim do acordo com a Kappa. Agora, pela mão do investidor norte-americano John Textor, chegou a acordo com a Rebook.

Ainda não existem dados concretos sobre a duração do vínculo entre as duas partes mas a verdade é que Textor foi determinante para este desfecho. A boa relação com Jamie Salter, CEO da Authentic Brands Groups, que é detentor da Reebok, foi essencial para que o Botafogo possa arrancar a temporada 2023 com um novo parceiro.