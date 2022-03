Botafogo oficializa venda da SAF a Textor: norte-americano vai ser detentor de 90% das ações

O Botafogo oficializou esta quinta-feira a venda da Sociedade Anómima do Futebol (SAF) ao empresário norte-americano John Textor. O contrato entre as duas partes foi hoje assinado por Durcesio Mello, presidente do emblema de Rio de Janeiro, e pelo empresário, sendo que deverá ficar totalmente fechado nos próximos dias.





"Oficial. Acionista John Textor e Presidente Durcesio Mello assinam contrato visando a transferência do controle da Botafogo SAF. Que seja o início de uma era gloriosa", escreve o clube na rede social Twitter.Com este acordo, John Textor ficará com 90% das ações da SAF, sendo que apenas 80% serão no imediato - os outros 10% chegarão como garantia do empréstimo de 50 milhões de reais (cerca de 9 milhões de euros) feito em fevereiro deste ano.

Entretanto, o empresário já reagiu através das redes sociais com um vídeo onde surgem adeptos do Botafogo e a legenda: "Chegou a hora... vamos!", pode ler-se. "Olá, adeptos do Botafogo. Muito obrigado por me convidarem a fazer parte da vossa família. Vamos trabalhar juntos para fazer o Botafogo ser novamente Glorioso", disse ainda o agora acionista maioritário da SAF do clube, através de um vídeo nas redes sociais do Botafogo.



De acordo com o site brasileiro 'GloboEsporte', o clube deverá agora avançar para as primeiras movimentações no mercado, com Luís Castro, treinador que orienta o Al-Duhail e que é o principal objetivo para assumir o comando técnico da equipa. Recorde-se ainda que Lucas Piazon, do Sporting de Braga, está em negociações avançadas com o clube de Rio de Janeiro.