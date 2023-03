Botafogo perde e Luís Castro assume "100 por cento da responsabilidade"

O Botafogo de Luís Castro perdeu com a Portuguesa, por 1-0, no campeonato carioca e agora é 'obrigado' a vencer a Taça Rio para garantir uma vaga na Taça do Brasil de 2024. No final da partida o treinador português assumiu a responsabilidade pelos sucedido."É 100 por cento responsabilidade minha e zero por cento dos jogadores. Sempre passei pelos momentos difíceis a olhar de frente. Pelo facto nunca ter sido despedido na minha carreira não significa que não tenha passado por momentos difíceis. Eles foram ultrapassados e assumidos por mim como responsabilidade minha. Sou o único responsável pela derrota", explicou.