Botafogo repudia invasão do centro de treinos da equipa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, condenou esta quarta-feira a invasão do centro de treinos do clube do campeonato brasileiro de futebol, por um grupo de adeptos que ameaçaram atletas e funcionários.



"O clube repudia veementemente a forma como funcionários e atletas foram ameaçados, intimidados e hostilizados dentro de um ambiente privado, de trabalho, e no exercício de suas funções. É inadmissível e o Botafogo não vai aceitar este tipo de ocorrência", lê-se num comunicado dos cariocas.

Considerando que "os envolvidos não representam a torcida 'alvinegra'", o Botafogo refere que a polícia já está a investigar o incidente e que espera "medidas severas". "O futebol brasileiro não pode sujeitar-se mais a este tipo de episódio, que tem sido recorrente em diversos clubes do país", considera o clube, que aceita protestos, mas não desta forma, que prejudica a equipa.



O técnico português não foi um dos visados pelos adeptos. Castro falou com a 'torcida' e acabou aplaudido.

Após cinco derrotas consecutivas e seis jogos sem vencer, o Botafogo ocupa o 17.º lugar do Brasileirão, o primeiro em zona de despromoção, com 12 pontos.