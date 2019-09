Botafogo sem água no estádio por falta de pagamento

O Botafogo ficou esta terça-feira sem água canalizada no estádio após ter falhado o prazo para o pagamento da respetiva conta, segundo o jornal 'Lance'.





O clube brasileiro, que utiliza o Estádio Nilton Santos, atravessa uma grave crise financeira. A situação do corte de água só não é mais grave porque o recinto possui uma reserva com água para alguns dias. De resto, esta não é a primeira vez que o Botafogo atravessa uma situação do género: a eletricidade também foi cortada na sede do clube em julho, igualmente por falta de pagamento, mas a situação foi regularizada rapidamente.Os problemas financeiros do Botafogo estendem-se aos vencimentos de jogadores e funcionários, que já têm dois meses em atraso.