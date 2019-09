Botafogo sem ordenados

O Botafogo não vive um período harmonioso. Ontem, os jogadores Joel Carli, João Paulo e Gabriel vieram a público reclamar o atraso no pagamento dos salários ao plantel e aos funcionários do clube. "Estamos aqui para representar o grupo e demonstrar a nossa insatisfação pelo momento difícil que estamos a atravessar, devido ao atraso do pagamento dos salários. Nós e os funcionários", disse Carli. "Queria agradecer ainda o apoio dos adeptos, que vão ajudando a equipa com pequenas doações", concluiu o capitão da equipa.