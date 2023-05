Bragantino de Caixinha empata com Estudiantes e tem o primeiro deslize na Taça Sul-Americana

O RB Bragantino, de Pedro Caixinha, empatou sem golos na madrugada desta quarta-feira frente aos argentinos do Estudiantes. Depois de alcançar dois triunfos – frente ao Tacuary (1-4) e ao Oriente Petrolero (5-0) – a equipa brasileura sofreu o primeiro deslize à terceira jornada, mas sem perder a liderança do grupo C da Taça Sul-Americana com 7 pontos, os mesmos que o Estudiantes, mas com melhor diferença de golos.O encontro foi marcado pelo melhor início da formação argentina, com a equipa de Caixinha a superiorizar-se na segunda parte. Nenhuma investida de ambas as equipas se traduziu em golos.Na próxima jornada da Taça Sul-Americana, os comandados de Pedro Caixinha viajam até à Bolívia para defrontar o Oriente Petrolero, que golearam na primeira mão no Brasil. O encontro será a 26 de maio à 01H00 (hora de Portugal).