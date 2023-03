Brasil derrotado em Marrocos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sido a grande sensação no Mundial'2022, a seleção de Marrocos voltou a surpreender no arranque de uma nova caminhada, ao bater a congénere do Brasil por 2-1, num jogo de preparação disputado em Tanger.Sem o lesionado Neymar, a canarinha nunca se conseguiu encontrar perante um estilo de jogo mais agressivo dos marroquinos e acabou batida por um golo contrário em cada parte: Sofiane Boufal, aos 29', e Abdelhamid Sabiri, aos 79'. Pelo meio, num enorme frango de Bono, Casemiro fez o único golo da canarinha, neste jogo comandada por Ramon Menezes.