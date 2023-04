Brasileirão ainda só teve uma jornada mas já houve três despedimentos: Corinthians junta-se à lista

E vão três... Depois de António Oliveira Rogério Ceni , esta quinta-feira foi a vez de Fernando Lázaro ser despedido do cargo de treinador do Corinthians, aumentando desta forma para três o número de técnicos dispensados no Brasileirão, isto quando apenas foi disputada... uma jornada.Lázaro até venceu no arranque do campeonato (2-1 diante do Cruzeiro, de Pepa), mas a derrota desta madrugada, frente ao Argentinos Juniors (da Libertadores), acabou por ser a gota de água para uma decisão que até já era vista como esperada depois dos fracassos anteriores, nomeadamente pelo afastamento do Paulistão nos quartos-de-final, aos pés do Ituano. Ao todo, o técnico que sucedeu a Vítor Pereira acumulou 24 partidas como treinador do Corinthians, com 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas.Apesar de demitido do cargo, Fernando Lázaro vai continuar no Corinthians, no caso como auxiliar da comissão permanente. Relativamente ao sucessor, Tite é o sonho do presidente do clube, mas o antigo selecionador brasileiro já deixou claro que não tenciona trabalhar no futebol brasileiro em 2023.