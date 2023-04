Brasileirão arranca hoje: as antevisões dos sete treinadores portugueses em exclusivo

Se em 2022 a influência lusa no Brasileirão já se fez sentir de forma evidente, com a presença de quatro técnicos portugueses, a edição de 2023, que hoje arranca, o sotaque lusitano é ainda mais preponderante. Com o Palmeiras a defender o título, Abel Ferreira terá seis compatriotas como rivais – e só não são sete porque Vítor Pereira deixou o Flamengo a menos de uma semana do arranque. A Luís Castro (Botafogo) e António Oliveira (agora no Coritiba), que também se mantêm da época passada, juntam-se os estreantes Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (RB Bragantino), Ivo Vieira (Cuiabá) e Pepa (Cruzeiro).

As ambições de cada um são naturalmente distintas. O Palmeiras surge naturalmente como favorito, não só por ser campeão mas também porque este ano já conquistou a Supertaça e o Paulistão. Clubes como o Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio ou Flamengo – apesar dos problemas demonstrados – surgem como os principais rivais, aos quais se podem ainda acrescentar Corinthians ou Internacional. Entre as equipas dos restantes treinadores portugueses, Botafogo, Red Bull Bragantino e Cruzeiro são aquelas que se apresentam como melhores argumentos. Já o Bahia, que chega ao Brasileirão após conquistar o estadual baiano, o Cuiabá – também se sagrou campeão do Mato Grosso –, e o Coritiba devem lutar por um lugar na primeira metade da tabela. Mas, como todos os técnicos lusos fizeram questão de sublinhar a Record, a enorme competitividade é uma das principais características do campeonato brasileiro. Aliás, uma das particularidades desta edição é o facto de apenas dois dos anteriores vencedores da competição não estão presentes: a exceções são o Guarani (1968) e o Sport Recife (1987), atualmente na Série B.

DUELO DE PORTUGUESES

Ao longo da prova não vão faltar embates entre técnicos portugueses e acontecerá logo a dobrar na ronda inaugural: Palmeiras-Cuiabá e Bragantino-Bahia. Isto sem esquecer que o Cruzeiro de Pepa visita o Corinthians, onde joga o lateral Rafael Ramos, outro elemento da armada lusitano.