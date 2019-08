Brasileirão cita conta de paródia a Jorge Jesus: «Paresse fácile»

A CONMEBOL publicou no seu Twitter um excerto da entrevista a Jorge Jesus, em que o treinador do Flamengo aborda as diferenças entre o futebol brasileiro e europeu, entre outros temas desta sua primeira fase no futebol sul-americano. E entre os comentários à publicação surgiu um da própria entidade que organiza o campeonato brasileiro, recheado de humor.





O Brasileirão citou o 'JJ Bóçe' com uma frase várias vezes usada por esta conta de paródia a Jorge Jesus. "Paresse fácile", atirou, motivando uma reação do JJ Bóçe: "Tames juntes cralhes". Uma dupla que deixou os restantes cibernautas ao rubro.