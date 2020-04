Brasileirão pode ser decidido com jogos a eliminar mas o Flamengo discorda

O site UOL escreve que a CBF tem em mãos uma proposta para garantir a conclusão do Brasileirão este ano. Com a paragem dos campeonatos, motivada pela pandemia do novo coronavírus, a ideia é recuperar o tempo perdido com uma concentração de jogos em São Paulo e incluir um formato de encontros a eliminar na fase final.





A proposta sugere que todos os jogos sejam disputados a partir de maio em São Paulo, para evitar viagens aéreas, e sem adeptos nas bancadas. Os 20 clubes seriam divididos em dois grupos e quatro equipas de cada um deles entrarariam na segunda fase, onde aí as partidas seriam a eliminar.Na proposta estão também enumerados os estádios onde se disputariam os encontros. Seriam também disponibilizados hotéis e centros de treino a cada uma das equipas.O mesmo site explica ainda que o único clube que ainda não concordou com a proposta - que não inclui os estaduais - é o Flamengo.