Brasileirão rendido a Jorge Jesus: português foi eleito treinador da jornada

O nome de Jorge Jesus continua a dar que falar em terras brasileiras: o técnico português foi eleito o treinador da 23.ª jornada do Brasileirão. O 'seu' Flamengo venceu (1-0) a Chapecoense e viu o rival Palmeiras empatar na receção ao Atlético Mineiro. Com esta conjuntura, o 'mengão' passou a liderar o campeonato com 52 pontos, com mais cinco que o 'verdão'.O flamengo coloca ainda quatro jogadores na equipa da semana: Rafinha, Rodrigo Caio, Gerson e Bruno Henrique, ele que foi o autor do golo que deu a vitória diante da Chapecoense Recorde-se que este último triunfo coloou a equipa de Jorge Jesus com 52 pontos ao cabo de 23 jornadas, o que constituiu um recorde no Brasileirão, ultrapassando o marco de São Paulo (2007), Cruzeiro (2013) e Corinthians (2015 e 2017), todos com 50 pontos nesta fase da época.