Brasileiro despiu-se para festejar golo e esqueceu-se que... não tinha roupa interior

Emerson Carioca é um dos nomes mais falados no Brasil neste momento. O avançado do Sampaio Corrêa marcou, já no período de descontos, o golo que valeu o triunfo da sua equipa sobre o Maricá e consequente acesso, pela primeira vez na história do clube, à Serie A do Campeonato Carioca.

No momento da celebração, o dianteiro de 25 anos encontrava-se tão entusiasmado que decidiu baixar os calções como forma de provocação ao adversário... só que esqueceu-se que não tinha roupa.

"Eu quero pedir perdão aos adeptos do Sampaio Corrêa, aos meus companheiros de equipa, assim como aos jogadores do Maricá, adeptos e todos os amantes do futebol. Arrependo-me profundamente do que aconteceu. Fui muito provocado no primeiro jogo e também agora neste segundo. O pessoal que estava na bancada estava a insultar-me, a dizer muitas idiotices sobre mim, e extravasei naquele momento. Não foi nada premeditado, por isso, venho aqui e reconheço a minha falha e peço perdão a todos", afirmou o jogador, através da assessoria de imprensa do clube de Saquarema.

O sucedido valeu troca de argumentos com os adeptos do clube adversário e até um "puxão de orelhas" da mulher. "Eu fui provocá-los, mas sei que errei. Depois fui tentar consertar com um pedido de desculpas, eles não aceitaram e começou a confusão", disse, completando: "Eu não faria isso de novo, até já levei um puxão de orelhas da minha mulher, estão todos chateados."



As imagens que ilustram o texto são da autoria do jornalista e fotógrafo brasileiro Gabriel Farias.