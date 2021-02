Brasileiro faz golo do meio-campo e assume: «Avisei o árbitro que ia marcar dali. Ele riu-se»

Ainda vamos no início do ano mas já se começa a reclamar o prémio Puskás de 2021. Em jogo da primeira jornada do Campeonato Amazonense de 2020 - prova que havia sido cancelada no ano passado devido à pandemia de Covid-19 - entre o Fast e o Iranduba, o médio-centro Emerson Bacas apontou dois golos - um deles de levantar o estádio - e uma assistência que tiveram eco na imprensa brasileira.

No final da partida, o jogador do Fast assumiu que já tinha comentado com o árbitro do encontro que ia marcar um golo do meio-campo, tudo por causa do posicionamento do guarda-redes adversário.

"Percebi que o guarda-redes jogava adiantado desde a primeira parte. Por incrível que pareça, eu até avisei o juiz da partida [Halbert Luis Moraes Baía] que ia fazer um golo dali, do meio-campo. Ele olhou para mim, riu-se e disse: 'Será?'", atirou o jogador.

Sobre a nomeação para o prémio de Golo do Ano para a FIFA (Prémio Puskás), Emerson Bacas não tem dúvidas de que deveria estar entre os eleitos. "Creio que sim. O que fez o golo ficar ainda mais bonito foi a 'caneta'. Deus tem-me abençoado e na hora certa irá honrar-me novamente. Somente agradecer a Deus por tudo", assumiu.

"Já imaginava [a repercussão], porque trata-se de um golo que o nosso rei do futebol [Pelé] não fez", concluiu, em declarações citadas pelo 'GloboEsporte'.