Brasileiro que passou por Leixões e Vizela morre afogado aos 35 anos

A imprensa brasileira noticia que o avançado brasileiro Marques, que passou pelo Leixões (2008 e 2009) e pelo Vizela (2009), morreu domingo vítima de afogamento, aos 35 anos.





Segundo fonte próxima do futebolista, Marques confraternizava com amigos quando se afogou no Rio Vermelho, em Goiânia, tendo o corpo sido encontrado 40 minutos depois pelos bombeiros.Na última temporada tinha vestido as cores do CRAC, um clube de Goiás.