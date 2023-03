Brasileiros adiantam que o lugar de Luís Castro pode estar em risco no Botafogo

O portal brasileiro 'Globo Esporte' adianta que Luís Castro poderá ter o lugar em risco no Botafogo. A formação do Glorioso acabou por ser eliminada do estadual pela modesta Portuguesa do Rio de Janeiro, do quarto escalão do futebol brasileiro, algo que terá levantado dúvidas entre a direção do emblema brasileiro.O técnico português que está pela segunda temporada consecutiva no clube detido pelo norte-americano John Textor tem lidado com vários problemas. Desde logo, a ausência de reforços, tema sensível para os adeptos. Precisamente na última ronda da Taça Guanabara, os fãs do 'Fogão' clamaram "queremos jogador" mal soou o apito final numa mensagem explícita para os responsáveis máximos do clube que regressou ao Brasileirão em 2022. Este ano, registam-se as aquisições de Marlon Freitas, Luis Segovia, Carlos Alberto e Leonel Di Plácido. Castro pediu outras soluções que, até agora, não chegaram.De acordo com o 'Globo Esporte', o treinador português, de 61 anos, já não mostra o mesmo prestígio em relação à altura em que assumiu o cargo e os próximos encontros serão decisivos para perceber se se mantém no cargo. No final do jogo com a Portuguesa-RJ, assumiu "100 por cento da responsabilidade" pelo desaire.Já os 10 milhões de reais (mais de 1,8 milhões de euros) que Castro e a equipa técnica teriam a receber em caso de despedimento poderão fazer a direção do Botafogo recuar. O contrato é válido até dezembro.