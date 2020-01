Brasileiros apontam Jesualdo Ferreira ao comando do Santos

Jesualdo Ferreira está a negociar com o Santos, um dos maiores clubes do Brasil, para ser o novo técnico da equipa. Segundo o Globoesporte, o treinador português, de 73 anos, encontrou-se este sábado com um emissário do Santos, em Lisboa. O Peixe procura um novo treinador desde a semana passada, quando Jorge Sampaoli pediu a demissão.





O Santos é um dos históricos do futebol brasileiro, esta época terminou o campeonato em segundo lugar, com menos 16 pontos que o Flamengo, de Jorge Jesus.