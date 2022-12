António Oliveira está perto de ser o novo treinador do Coritiba, continuando assim a treinar no Brasileirão, segundo avança esta sexta-feira o 'Globo Esporte'.Segundo a mesma fonte, já existe "acordo verbal" entre o técnico português e o 15.º classificado do campeonato brasileiro na última época, que hoje despediu Guto Ferreira do comando técnico.A confirmar-se, António Oliveira vai prosseguir carreira no Brasil, depois de ter orientado o Cuiabá nos últimos meses, tendo mesmo guiado o clube à permanência no Brasileirão.