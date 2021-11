Brasileiros dizem que Abel Ferreira recusou proposta milionária do Al-Nassr

O portal brasileiro 'GE' adianta esta terça-feira que Abel Ferreira terá recusado a oferta milionária apresentada pelos sauditas do Al-Nassr, na qual o emblema árabe oferecia um contrato de quase 20 milhões de euros por dois anos e meio.Noutro âmbito, e de acordo com informação adiantada pelo jornalista André Rizek, do Seleção sportv, o técnico português apenas ponderará deixar o Palmeiras se tiver um convite de um clube europeu, algo que por agora ainda não sucedeu. Há, sim, interesse vindo da Turquia, por parte do Besiktas, mas ainda sem proposta oficial.Lembre-se que Abel deixou no ar a possibilidade de abandonar o Palmeiras após a conquista da Libertadores, no sábado, assumindo estar num processo de reflexão quanto ao seu futuro.