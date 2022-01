Brasileiros dizem que Corinthians deu 'nega' a Jorge Jesus

O portal brasileiro 'Metrópoles' revela que o Corinthians terá recusado a possibilidade de contar com Jorge Jesus no seu comando técnico. De acordo com a referida publicação, JJ terá dado indicações ao empresário Giuliano Bertolucci para procurar um grande clube brasileiro para trabalhar (depois do Flamengo fechar Paulo Sousa), tendo o Timão sido o primeiro clube abordado. A resposta do outro lado, escreve o 'Metrópoles', foi negativa, já que por agora em São Paulo estão satisfeitos com o trabalho de Sylvinho, o atual técnico, que recentemente até foi alvo de elogios por parte do presidente Duilio Monteiro Alves.Lembre-se que Jorge Jesus deixou no início da semana o comando técnico do Benfica, tendo desde então sido apontado de forma insistente ao Atlético Mineiro, que por esta altura procura um sucessor para Cuca. O Flamengo, a sua antiga equipa, também esteve no meio dos rumores, mas acabou por avançar para Paulo Sousa.