Brasileiros dizem que Lucas Veríssimo já treinou pelo Santos

A polémica em torno de Lucas Veríssimo tem agora mais um capítulo. De acordo com o jornalista Lucas Musetti Perazolli, da 'Gazeta Esportiva', o defesa-central que tem sido apontado ao Benfica falou com o treinador Cuca e poderá fazer parte das escolhas do técnico para a partida com o Grémio, para a Libertadores.





Amigos, Lucas Veríssimo treinou hoje. Conversou com Cuca e deve ficar à disposição do Santos contra o Grêmio. — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) December 8, 2020

Recorde-se que o central do 'Peixe' recusou-se a treinar, alegando falta de condições psicológicas para o efeito após ver a saída para a Luz recusada.