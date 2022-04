Brasileiros dizem que Palmeiras de Abel Ferreira quer Carlos Vinícius

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, está a negociar a contratação de Carlos Vinícius, avançado brasileiro emprestado pelo Benfica ao PSV, avança esta sexta-feira o 'UOL Esporte'.Segundo a mesma fonte, o verdão estuda a aquisição de Vinícius, que tem contrato com o clube da Luz até junho de 2024, "na base dos 6 milhões de euros fixos, mais um valor condicionado por objetivos".O site avança ainda que apesar do PSV ter uma cláusula obrigatória de compra de 10 milhões de euros, o futuro do brasileiro na Holanda não é certo.Vinícius, recorde-se, transferiu-se do Nápoles para o Benfica em julho de 2019, e já foi emprestado pelas águias ao Tottenham.