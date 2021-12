Brasileiros dizem Jesus foi aconselhado por "pessoas próximas" a não ir para o Atlético Mineiro

Um dia após terminar, por mútuo acordo, o contrato com o Benfica, Jorge Jesus continua a procurar um novo lugar para ser feliz.Esta quarta-feira, o 'Globoesporte' adianta que "pessoas próximas" a Jorge Jesus aconselharam o antigo treinador do Benfica a não assumir o comando técnico do Atlético Mineiro, clube que se mostra interessado em fazer regressar o técnico amadorense ao Brasil, nem nenhum outro emblema brasileiro que não seja o Flamengo.De acordo com a mesma fonte, Jorge Jesus terá ignorado os conselhos que lhe foram dados e decidiu manter negociações com o atual campeão brasileiro de futebol.Recorde-se que Paulo Sousa pode ser hoje mesmo anunciado como o novo treinador do Mengão, clube com o qual assinou um contrato válido por duas temporadas,