Brasileiros falam em "rutura" entre Paulo Sousa e Diego Alves no Flamengo

A vitória (3-0) do Flamengo sobre os chilenos Universidad Católica, a contar para a fase de grupos da Taça Libertadores, não foi suficiente para que Paulo Sousa conseguisse ter dias mais calmos no Ninho do Urubu. De acordo com o 'GloboEsporte', as declarações do treinador português sobre o estado físico de Diego Alves, após o triunfo na competição sul-americana, pioraram a relação distante entre o técnico e o guarda-redes, que se terá sentido revoltado pela dúvida que Paulo Sousa colocou sobre a gravidade da sua lesão (pubalgia).

"Se vocês verificarem o que são dores na púbis e o tempo que leva a recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel (diretor-executivo para o futebol do Flamengo) à hora de almoço. E que rapidamente se recuperou e se mostrou disponível para jogar", disse o técnico sobre o facto de o guarda-redes estar afastado dos relvados desde o dia 8 e, de repente, se ter colocado à disposição para ser opção para o duelo da Libertadores.

Segundo a mesma fonte, Paulo Sousa é completamente contra o regresso de jogadores lesionados sem um período de treinos e adaptação. E terá sido, por este mesmo motivo, que Paulo Sousa e Diego Alves se distanciaram desde o início da temporada, uma relação que tarda em encontrar dias mais felizes.