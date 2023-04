O portal brasileiro 'Goal', através da jornalista Raisa Simplicio, noticia que há um português que poderá render Jorge Jesus ao leme do Fenerbahçe, na Turquia, caso este último deixe o cargo. Trata-se de Pedro Martins, atualmente ao serviço do Al-Gharafa.O tricampeão grego, que também está a ser cogitado para um regresso ao Olympiacos segundo Record apurou , está na época de estreia no Qatar. Atualmente, o técnico, de 52 anos, figura no 4º lugar do campeonato, na equipa que tem 29 pontos em 18 rondas, a 13 do primeiro classificado Al-Duhail.Em Portugal, Pedro Martins orientou o V. Guimarães, Marítimo e Rio Ave.No caso de Jesus, o experiente técnico termina contrato com o Fenerbahçe em junho e está a ser negociado com os brasileiros do Flamengo.