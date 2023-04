Brasileiros querem 'Pelé' no dicionário: 100 mil já assinaram petição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi há dez dias que arrancou a campanha ‘Pelé no Dicionário’ [pelenodicionario.com.br], com o objetivo de homenagear o grande craque do futebol canarinho e mundial.

Neste momento, já 100 mil pessoas assinaram esta petição online que pretende eternizar Pelé como um adjetivo sinónimo de excepcional, incomparável ou único. Ou seja, "o melhor" em qualquer área.

Proposta para palavra Pelé: 1. Maior que todos os outros. 2. Referência de grandeza. 3. Inigualável. 4. Sinónimo de excelência. 5. Único.