Brasileiros foram atrás das raízes de Abel Ferreira: «Era um jogador raçudo, gostava dele»

Abel Ferreira tem estado em destaque no Palmeiras, pelo qual já conquistou uma Taça do Brasil, duas Libertadores e ainda uma Recopa Sudamericana, desde que chegou em novembro de 2020. O 'Globo Esporte' viajou até às raízes do antigo lateral-direito, que iniciou a carreira de jogador no Penafiel, e publicou esta sexta-feira uma reportagem sobre a infância do agora técnico, de 43 anos.Abel iniciou a formação no clube da sua terra natal, tendo começado por atuar a médio. Mas Miguel Leal, o treinador das camadas jovens do Penafiel na altura, preferiu recuá-lo no terreno de jogo e adaptá-lo na lateral direita. Algo que não agradou ao então jovem jogador, que chegou a ameaçar deixar o futebol. Só não o fez porque Manuel Potinho, o primeiro técnico que Abel teve na carreira, o convenceu do contrário."Ele era um jogador raçudo, gostava dele. Um gajo de quem eu gostava mesmo. Nos juniores, o Abel desapareceu. Eu estive 15 dias seguidos a ir a casa dele, chatear-lhe a cabeça. Ele dizia que só queria estudar. 'Fazes mal, tens uma qualidade extraordinária, podes ser um grande jogador', disse-lhe. Martelei-lhe a cabeça até ele voltar. E hoje é o que é. Em parte graças a mim, porque insisti com ele", contou Potinho ao 'Globo Esporte'.Abel Ferreira continuou então em Penafiel e acabou por subir à equipa principal dos rubronegros, na qual atuou entre 1997 e 2000, antes de ser vendido ao V. Guimarães. Em 2004 rumou ao Sp. Braga e, dois anos depois, ingressou no Sporting, clube no qual terminou a carreira em 2011.Ainda assim, a relação com o Penafiel mantém-se "há mais de 20 anos". Prova disso foi o facto de, nas suas últimas férias, após novo conquista da Libertadores, o português ter assistido a um jogo dos penafidelenses na Liga Sabseg. Contudo, fez primeiro um pedido: ficar num setor mais 'escondido' para poder passar despercebido. Nesse dia, ainda se encontrou com Potinho a quem entregou uma camisola autografada com a mensagem: "Um abraço de admiração e estima."Manuel Potinho 'retribuiu' com um desejo. "Só quero que seja feliz e que dê toda a felicidade ao povo do clube dele. É um grande clube, não vejo pessoas com a alegria daquele clube. Maravilhoso, cantam, dançam. Está tudo nas veias daquela gente, isto é que é viver", sublinhou ao 'Globo Esporte'.Abel regressou depois ao Brasil, onde se encontra ainda sem a mulher e as filhas. Algo que espera mudar num futuro próximo, segundo a mesma fonte.