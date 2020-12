Brasileiros revelam desentendimento de Jorge Jesus com Gabigol antes de deixar o Flamengo

O portal 'Extra', do Globo, revela esta sexta-feira que a saída de Jorge Jesus do Flamengo no último verão "ocorreu num momento de desgaste com alguns jogadores", nomeadamente Bruno Henrique e Gabigol.





De acordo com o site brasileiro, os dois atletas "não lidavam bem com o rigor" do português e é também revelado um episódio a envolver JJ e Gabigol, a 28 de junho, quando o avançado canarinho abandonou um treino após receber uma 'descasca' do técnico "com um desabafo: 'Para mim, deu'".Tudo aconteceu na preparação do jogo com o Boavista-RJ, do Campeonato Carioca. No dia seguinte, quando Jorge Jesus exibiu alguns vídeos sobre o adversário, o técnico português terá confrontado Gabigol sobre se tinha algo a dizer. "Primeiro, o atacante balançou a cabeça negativamente. Em seguida, emendou: "Cada um sabe de si". A palestra acabou ali, e o camisa 9 não foi convocado para o jogo", detalha o 'Extra'.O portal brasileiro revala ainda que a direção do Flamengo foi informada de que Jorge Jesus iria deixar o clube a 1 de julho, precisamente no dia anterior ao jogo com o Boavista-RJ e e após o caso com Gabigol, apesar de a oficialização só ter acontecido a 17 desse mês.