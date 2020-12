Brexit trava acordo de Hulk com o Wolverhampton

O futuro de Hulk continua por definir. FC Porto e Palmeiras têm sido apontados como os destinos mais prováveis mas na imprensa brasileira revela agora dados novos.





O UOL anuncia que o avançado de 34 anos, livre no mercado, "chegou a ter conversas adiantadas com o Wolverhampton", acordo travado por causa das novas regras que derivam da saída do Reino Unido da União Europeia.O interesse do Palmeiras na contratação de Hulk continua a ser reforçado na imprensa brasileira, isto já depois de o próprio presidente do clube ter colocado alguma água fria no dossiê nos últimos dias, embora sem que haja pressa.De acordo com o ‘Globo Esporte’, o Verdão está especialmente focado na vertente desportiva e não conta concretizar a contratação do Incrível, assim este aceite o seu convite, ainda neste ano civil.Uma ideia justificada pelo facto de, na prática, Hulk só poder representar o clube a partir de fevereiro e por, até ao fim de 2020, o Palmeiras definir por exemplo a sua participação na Copa Libertadores, o que terá influência nas finanças.