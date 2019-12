Brincadeira de cariz racista envolvendo jogadores do Flamengo gera polémica no Brasil

Rapaz, o Thuler...

O defesa Matheus Thuler e o avançado Lincoln, ambos dos escalões de formação do Flamengo, viram-se envolvidos numa polémica nas redes sociais depois de Thuler ter apelidado o amigo de 'macaco' num livestream transmitido no Instagram.A gozar férias depois do final do campeonato brasileiro, Lincoln e Vinicius Souza, outro jogador do Flamengo, conversavam em livestream, com mais de 1200 pessoas a assistir, quando Thuler perguntou a Vinicius com quem estava a conversar. Thuler gritou 'macaco' e Lincoln, do outro lado do ecrã, não escondeu a surpresa. "Que é isso, cara?", perguntou.Não tardou que os seguidores do defesa o apelidassem de racista e pouco depois Vinicius Souza fechou a emissão.Os assessores de Thuler explicaram depois que tudo não passou de uma brincadeira de amigos, mas nem assim amainaram a fúria de alguns adeptos.Entretanto, Thuler já pediu desculpas a Lincoln nas redes sociais: "Amo-te, irmão! Você é da minha família e estamos juntos sempre para o que der e vier! Peço sinceras desculpas a quem se possa ter ofendido com a brincadeira com meu irmão."