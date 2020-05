Bruno César chega a acordo com o Vasco da Gama e é reintegrado na equipa

Bruno César, antigo jogador de Benfica e Sporting, estava afastado da equipa principal do Vasco da Gama desde o início do ano. O médio queixava-se de verbas em atraso e o impasse durou cerca de cinco meses. No entanto, o internacional brasileiro chegou a acordo com a direção para o pagamento dos valores em dívida e será reintegrado na equipa, agora comandada por Ramon Menezes.





Segundo o 'Lance', o entendimento prevê a extensão do vínculo até 2022, com o Vasco da Gama a comprometer-se a pagar os salários em atraso e os direitos de imagem até ao fim do contrato.Bruno César, de 31 anos, chegou ao Vasco o ano passado e fez 4 golos em 30 jogos. Em Portugal, o médio representou o Benfica (entre 2011 e 2012) e o Sporting, de 2015 a 2018. Em 2014/15, passou ainda pelo Estoril.