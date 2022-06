Bruno Henrique pode não jogar mais esta temporada

Bruno Henrique, avançado canarinho de 31 anos do Flamengo, pode não vai jogar mais esta época, segundo adianta o Globoesporte.O jogador está a contas com uma lesão multiligamental no joelho direito, após ter pisado em falso durante uma disputa de bola frente ao Cuiabá (2-0). De acordo com o site brasileiro, Bruno Henrique deverá ficar afastado dos relvados por quatro meses se não for submetido a operação, e dez caso tenha de o ser.Através de uma nota oficial, o Mengão informou ainda que irá comunicar na próxima semana se existe a necessidade de cirurgia ou não.