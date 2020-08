Bruno Henrique rejeita polémica com Gabigol: «Assumo o meu erro»

O Flamengo perdeu na estreia de Domènec Torrent no comando técnico do Flamengo, num jogo em que houve autogolo de Filipe Luís e polémica entre Bruno Henrique e Gabigol, com o avançado de 29 anos a ter de se justificar no final do encontro.





Estavam decorridos pouco mais de sete minutos de jogo quando Bruno Henrique, avançado que está na mira do Benfica , teve nos pés a oportunidade de abrir o marcador. De baliza aberta e com Gabigol em posição privilegiada, Bruno Henrique rematou ao poste."Quero só deixar um recado aqui para aqueles que me estão a enviar mensagens e que acham que tenho alguma coisa contra o Gabriel [Barbosa]. Não tenho nada contra ele, só tive uma escolha errada no lance. Poderia ter passado e escolhi finalizar. Assumo o erro. Peço desculpa ao Gabigol se fiz a escolha errada e ao grupo também", escreveu Bruno Henrique nas redes sociais no final do encontro frente ao Atlético Mineiro, rejeitando qualquer polémica com o companheiro de equipa.