Bruno Henrique rendido a Jesus: «Se tivesse tido um treinador assim, tinha sido melhor jogador»

A admiração dos brasileiros para com Jorge Jesus já não é novidade. Ora pela forma como mudou o nível exibicional do Flamengo, pela forma como 'agarrou' a liderança do Brasileirão, ou até mesmo pela forma 'fervorosa' a que assiste a todos os jogos.





Mais recentemente, foi a vez de Bruno Henrique elogiar o técnico português que, de acordo com o avançado brasileiro, "mudou a cara do Flamengo" desde o primeiro momento em que chegou ao Brasil para orientar o Mengão. Hoje, já com 28 anos, Bruno Henrique lamentou o facto de nunca ter encontrado um treinador como o português, uma pessoa que, segundo o próprio, "quer ajudar, é nítido e mostra sempre o caminho"."Jesus mudou a cara do Flamengo. Hoje sou um jogador mais completo. Se eu tivesse tido um treinador assim noutros clubes, tinha sido melhor jogador. Ele quer ajudar, é nítido e mostra sempre o caminho [a percorrer]. Se eu fosse jovem, pegava como lição tudo aquilo que ele passa. Na Europa não tive um treinador que me mostrasse o caminho a seguir. Mas hoje o Jesus está aqui", revelou o avançado brasileiro, em declarações citadas pela imprensa brasileira.