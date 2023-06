Bruno Henrique volta aos golos após 428 dias de calvário

O Flamengo venceu o Grémio por 3-0, em mais uma ronda do Brasileirão. Um triunfo assinado com golos de Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. Este último não agitava as redes das balizas contrárias há 428 dias, em virtude da grave lesão que o apoquentou num joelho.

No final do encontro, o jogador do Mengão não escondeu as emoções, especialmente quando relembrou todos aqueles que acharam que não regressaria no nível exigido: "Como é possível as pessoas falarem sobre coisas e não acompanharem o processo? Ouvi dizer que não voltaria a jogar por causa do joelho. É chato ouvir isso, mas é nessa altura que procuro focar-me. Não para provar nada a ninguém, mas para mostrar que consegui."

"É uma mistura de emoções. Só Deus sabe o que eu passei. Voltei e ainda não estava no meu melhor momento. fiquei três jogos no banco. Mas continuei a trabalhar e as oportunidades apareceram. Aprendi uma coisa que é não desistir nunca. Eu vim lá de baixo e não vai ser agora, que estou neste momento de felicidade, que vou voltar para baixo de novo", resumiu.