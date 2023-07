Bruno Lage partiu rumo ao Rio de Janeiro

A era Bruno Lage no Botafogo está prestes a começar. O técnico português deixou Lisboa ontem à noite, chegando ao início desta manhã ao Rio de Janeiro. À partida, o antigo treinador do Benfica recusou prestar declarações, mas só amanhã terá o primeiro contacto com os jogadores do Fogão, pois a turma carioca – ainda sob o comando do interino Cláudio Caçapa – defronta esta noite o Patronato, na Argentina, na 1ª mão do playoff de acesso aos ‘oitavos’ da Taça Sul-Americana.

Ontem, André Mazzuco, diretor do futebol do clube, confirmou que as elevadas expectativas e justificando o facto de o contrato ser válido só até final do ano. "É uma primeira etapa. Vem de um mercado de nível altíssimo. Para nós, é um privilégio poder contar com ele. A gente tem esse primeiro desafio até dezembro, mas nada impede que seja nosso treinador também no ano que vem", adiantou o dirigente, frisando: "Acreditamos naquilo que podemos fazer. Vamos lutar pelo título até o final." Mazzuco negou ainda que Lage tenha pedido reforços. "Temos um planeamento definido. O mais importante é ele juntar-se a nós e iniciar o trabalho com o grupo", concluiu.