Bruno Lage vê Botafogo reforçar liderança no Brasileirão

Sem espinhas! Imune à saída de Luís Castro, o Botafogo venceu (2-0) na sempre difícil deslocação a casa do Grémio e continua a demonstrar que não lidera o Brasileirão por mero acaso, tendo agora 10 pontos de avanço para os homens de Porto Alegre e Flamengo. Uma coisa é certa: Bruno Lage vai encontrar uma equipa cheia de confiança.

Antes do apito inicial, Marçal, defesa-esquerdo do Fogão, mostrou-se "feliz" pela aposta do clube no técnico setubalense, com quem trabalhou no Wolverhampton na época passada. O português, diga-se, viaja para o Brasil nas próximas horas e terá certamente seguido o encontro à distância com especial atenção, preparando-se assim para assumir a equipa na próxima quinta-feira, após o duelo frente aos argentinos do Patronato, a contar para a 1ª mão do playoff da Taça Sul-Americana. Bruno Lage terá aproveitado para tirar algumas notas e viu os homens de Porto Alegre terem um ligeiro ascendente na 1ª parte, ainda que tenha sido anulado um golo ao Botafogo, por um fora de jogo milimétrico de Tiquinho Soares, avançado ex-FC Porto. No entanto, o nó acabou por ser desfeito no 2º tempo, graças aos golos de Carlos Eduardo (ex-FC Porto e Estoril) e Carlos Alberto.

Caixinha falha top 4

Quem tinha boas possibilidades de dar um salto importante na classificação era o RB Bragantino de Pedro Caixinha, mas o nulo na receção ao São Paulo deixou-o na 6ª posição, fora do top 4 que dá acesso à fase de grupos da Libertadores. "Não fomos felizes na finalização", afirmou o técnico português.