Bruno Lopes estreia-se com uma vitória no comando dos sub-23 do Bahia

O treinador português Bruno Lopes estreou-se com uma vitória no comando dos sub-23 do Bahia. Os baianos deslocaram-se ao terreno do Figueirense na noite desta quinta-feira e ganharam por 1-2, com reviravolta no marcador.

Marcelo, de penálti, colocou o Figueirense em vantagem (11') e na segunda parte Raniele (74', também de penálti) e Dodô (80') marcaram os golos que colocaram o Bahia em vantagem.

Bruno Lopes, que trabalhou durante duas épocas no Portimonense (no comando dos sub-23 e, transitoriamente, da equipa principal, entre a saída de António Folha e a chegada de Paulo Sérgio, em 2019/20), vive a sua terceira experiência no estrangeiro, depois de passagens pelo futebol dos Estados Unidos e do País de Gales.